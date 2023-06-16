В сеть попало видео одного из самых смертоносных ударов HIMARS по оккупантам: погибло более 100 захватчиков

Украинские военные несколько дней назад нанесли один из наиболее смертоносных ударов по российским оккупантам за время полномасштабной агрессии России против Украины. Вследствие удара по колонне оккупантов под Кременной на Луганщине могли быть ликвидированы свыше ста захватчиков.

Видео дня

Видео поражения колонны под селом Житловка Северодонецкого района опубликовали в DeepState. Ранее российские провоенные каналы устроили истерику из-за этого удара, обвинив в потерях российского генерала.

Аналитики DeepState 16 июня опубликовали видео удара по российским оккупантам неподалеку от Кременной. Они геолоцировали местность на кадрах и пришли к выводу, что разгромлены захватчики были в окрестностях Житловки.

"Поражение личного состава врага в окрестностях Житловки при поддержке подразделения аэроразведки "Дикие пчелы" 518 батальона "Дикое поле" 1 ОБрСПп", – отметили в DeepState.

Эти выводы подтверждает и OSINT-проект GeoConfirmed, отмечая, что местность на видео, судя по всему, расположена на 1,5 км севернее от Житловки и на 7,5 км от Кременной.

Расследователи уверены, что именно об этом ударе писали 14 июня российские "военкоры" и провоенные паблики, когда обвиняли одного из российских генералов в том, что он собрал личный состав в одном месте и держал оккупантов там два часа, пока украинцы не нанесли по скоплению вражеских сил удары.

Также в GeoConfirmed заметили, что в кадр попали пять грузовиков, каждый из которых может перевозить до 30 военных. Из этого аналитики сделали вывод, что в районе удара находились сотни человек.

"Два разных взрыва. Мы спросили некоторых экспертов, что они думают об этом: исходя из того факта, что мы видим взрыв над линией дерева, и что он очень точен, они думают, что это удары HIMARS с вольфрамовыми снарядами", –– отмечено в сообщении.

Такие боеприпасы считаются особенно эффективными против пехоты, одна ракета покрывает площадь, равную четырем футбольным полям. По крайней мере один из снарядов попал прямо в зону скопления техники и военных. Аналитики предположили, что все, кто был рядом с местом удара, не могли выжить.

"На последних кадрах видео вы видите, как россияне эвакуируют солдата с другой стороны, где были нанесены удары. Следовательно, если находящиеся так далеко солдаты пострадали от вольфрамовых снарядов, у транспортных средств и солдат под ударом не было никакого шанса", – отметили в GeoConfirmed.

Этот удар аналитики назвали "одной из самых смертоносных атак с 24 февраля 2022 года", в результате которой безвозвратные потери россиян в живой силе могли превысить 100 человек.

"Исходя из этого анализа и российских жалоб, это действительно может быть один из самых смертоносных ударов с 24 февраля 2022 года, в результате которого погибли более 100 российских солдат, часами ожидавших выступления в 10 км от линии фронта.

Напомним, ряд российских провоенных пабликов, включая и близкие к минобороны РФ, 14 июня сообщили о том, что украинские воины нанесли удар по российской дивизии под Кременной, которая готовилась идти в наступление на украинские позиции. "Военкоры" жаловались, что оккупанты два часа "стояли толпой на одном месте и ждали" приказа командира. В это время по ним ударили РСЗО HIMARS и артиллерия ВСУ.

Некоторые каналы оценивали российские потери в приблизительно 100 убитых и столько же раненых.

Назвали россияне и виновника потерь. По версии пропагандистов РФ, удар пришелся по 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии, которой командует Сухраб Ахмедов. Именно его якобы ждали оккупанты, когда им передали "привет" украинские воины.Ахмедова ранее упоминали в своей жалобе губернатору Приморского края РФ оккупанты из одной из бригад морской пехоты. Они упоминали об огромных потерях РФ на Донетчине.