Пока ждали генерала, прилетел HIMARS: у российских 'военкоров' истерика из-за массовой ликвидации оккупантов под Кременной

В российских пропагандистских провоенных каналах в течение дня 14 июня множатся истерические сообщения. Они жалуются на то, что якобы один из российских генералов приказал оккупантам выстроиться в колонну для дальнейшей атаки на украинские позиции в районе Кременной и они около двух часов ждали, пока упомянутый генерал прибудет, чтобы сказать им "напутствующее слово".

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Однако вместо генерала оккупанты якобы дождались "приветов" от РСЗО HIMARS. На это обратил внимание народный депутат Украины Сергей Мысягин.

"Пока информация только такая. Под Кременной один из российских командиров собрал большую колонну, которая собиралась атаковать украинские позиции на том направлении, и оставил ее стоять на одном месте где-то на два часа. Это все не осталось без внимания украинской аэроразведки. Операторы БПЛА засекли колонну, передали точные координаты и РСЗО HIMARS и артиллерия уничтожили эту колонну", – написал Мисягин.

Он также обнародовал скриншоты из нескольких популярных российских Z-пабликов, авторы которых пишут о двухчасовом ожидании толпы захватчиков и ударах украинских войск по выявленному скоплению людей.

Пропагандисты жалуются на засилье "дегенератов в погонах" среди российского военного командования и требуют расстреливать таких "генералиссимусов".

Также на истерику Z-пабликов обратил внимание журналист Денис Казанский.

"Российские военкоры в ярости. Под Кременной у оккупантов произошел досадный инцидент. Какой-то талантливый военачальник собрал вместе большое количество живой силы и техники и построил в колонны для торжественного наступления. Результат оказался предсказуемым – всех накрыло "Хаймарсами". Судя по накалу возмущения, жертв явно не меньше, чем в макеевском ПТУ 1 января", – отметил он.

Также в российских пабликах называют имя генерала, якобы отличившегося особым умом и сообразительностью под Кременной.

"Пишут, что 20-я армия ЗВО понесла потери, когда бойцы попали под удар во время длительного построения. С декабря 2022 года 20-й армией командует уроженец Грозного Сухраб Султанович Ахмедов. Получил погоны генерал-майора из рук Сергея Кужугетовича 2 года. За последнее время это, значит, третий удар врага по скоплению наших сил и колонн", –написал один из провоенных каналов.

Репост этого сообщения сделал также экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин, правда, сделал ли он это из-за того, что изложенная информация соответствует действительности, либо из особой "любви" к министру обороны РФ Сергею Шойгу – пока неизвестно.

Российское издание "Астра" при этом напомнило, что имя Сухраба Ахмедова уже всплывало в информационном пространстве. Именно на него жаловались губернатору Приморского края российские морпехи из 155-й бригады. В своей жалобе они упоминали об огромных потерях армии РФ под Павловкой в Донецкой области.

Минобороны России возможный удар по российской дивизии не комментировало.

"Разгром российского штурмового отряда под Кременной ударами HIMARS и артиллерии ВС Украины. Первые подробности. Российские каналы сообщают, что попытка атаковать украинские позиции в Луганской области была вовремя раскрыта украинской аэроразведкой и удар по скоплению живой силы вместе с командиром российской дивизии. Ждем видео от наших аэроразведчиков в этом направлении", – написал журналист Юрий Бутусов.

Он также добавил, что некоторые российские ресурсы заявляли о якобы "нескольких сотнях погибших". В то же время, случаются сообщения также о "30 ликвидированных".

"Россияне понесли очень большие потери под Кременной. Поэтому у ряда телеграмм-каналов оккупантов случился припадок", – написал по этому поводу волонтер, общественный деятель и блогер Сергей Стерненко.

Кроме постов российских Z-пабликов, факт поражения скопления оккупантов под Кременной пока больше ничем не подтверждается. В отличие от официальной статистики потерь РФ, которую скурпулезно ведет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, утром 14 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что накануне Силы обороны отминусовали еще 680 оккупантов и десятки единиц вражеской техники. Безвозвратные потери врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения достигли 217 330 человек.

Также в Генштабе отметили, что ВСУ имеют успехи в результате наступательной операции, а на Бердянском направлении идут бои в районе трех населенных пунктов.