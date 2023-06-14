Силы обороны отминусовали еще 680 оккупантов и десятки вражеской техники за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины "денацифицировали" за прошедшие сутки еще 680 российских захватчиков. Так, общая численность "армии 200-х" государства-террориста РФ за период полномасштабного вторжения составила уже 217 330 человек.

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Об этом утром 14 июня сообщили в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Также отмечается, что "демилитаризация" постигла десятки единиц российской техники.

В частности, в металлолом превратилось 8 танков (в целом за период полномасштабной войны уничтожено 3943 единиц), 11 боевых бронированных машин (7653), 17 артиллерийских систем (3783), 2 РСЗО (603), 1 средство ПВО (364), 1 тактического уровня (3324). Также защитники Украины обезвредили 13 российских ракет (1196) и утилизировали 9 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6482) и 5 единиц специальной техники (516).

Напомним: недавно на одном из направлений фронта у оккупантов стало меньше, в частности, на один танк Т-72. Он подорвался на минах, которые предусмотрительно установили украинские военнослужащие.

На опубликованных кадрах видно, что танк ехал по дороге, однако в одно мгновение решил свернуть с нее. Это и стало роковой ошибкой, ведь сразу у съезда бронемашину ждали две украинские противотанковые мины.

Между тем спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу. За последнюю неделю с помощью ударных дронов они ликвидировали 58 единиц вражеской техники и вооружений. Кроме того, было ликвидировано или ранено более 150 российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ на Бахмутском направлении продолжают продвигаться вперед. Вместо этого российские оккупанты теряют позиции на флангах, понеся значительные потери;

– только за один день, 12 июня, на Таврическом направлении потери РФ ранеными и убитыми составляли почти четыре роты. Интенсивные бои в этом направлении продолжаются.

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