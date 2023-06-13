Сырский об успехах ВСУ на Бахмутском направлении: наши воины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал об успехах Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении. Украинские защитники продолжают продвигаться вперед.

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В то же время российские оккупанты теряют позиции на флангах, понеся значительные потери. Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале.

"Силы обороны продолжают оборонительную операцию на Бахмутском направлении. Наши воины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах", – говорится в сообщении.

Сырский, ссылаясь на информацию минобороны Великобритании, также отметил, что Россия теряла по одному захватчику за каждые 48 см территории в Бахмуте.

Ранее Институт изучения войны со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр отмечал, что в течение 10-11 июня ВСУ продвинулись на 300-1500 метров к югу от Великой Новоселки в Донецкой области. Сообщалось об освобождении таких населенных пунктов, как Макаровка, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровка.

11 июня в Силах обороны подтвердили освобождение Благодатного, а 12 июня – Сторожевого в Донецкой области, где защитники подняли украинский флаг. Выяснилось также, что Новодаровку наши воины освободили еще 4 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в минобороны Британии отметили, что войска РФ потеряли огромное количество наемников, пытаясь захватить Бахмут. По подсчетам специалистов, на каждые оккупированные 48 см территории приходится один убитый или раненый оккупант.

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