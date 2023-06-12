ВСУ освободили от оккупантов Новодаровку на Запорожье. Карта

Из села Новодаровка Запорожской области удалось прогнать российских захватчиков. Освобождение населенного пункта подтвердили защитники Украины.

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Соответствующий пост появился на Facebook-старнице Запорожской отдельной бригады Территориальной обороны в понедельник, 12 июня. Воины написали, что операция была проведена еще 4-го числа, однако официально об этом раньше не сообщалось.

"4 июня 2023 года в рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады ТрО было освобождено от оккупантов село Новодаровка", – сказано в посте.

Воины добавили, что войска РФ хотели вернуть контроль над населенным пунктом, однако "многочисленные попытки, длившиеся несколько суток, не имели успехов".

Украинские Герои высказали уверенность в том, что победа будет за нами. "Подразделения бригады продолжают наращивать успех!" – написали представители ТрО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 июня Силы обороны Украины подтвердили, что украинский флаг снова поднялся над селом Сторожевое Волновахского района Донецкой области.

– Там наши воины захватили по меньшей мере четырех оккупантов в плен. Кроме того, защитники получили в качестве трофеев несколько единиц вражеской техники, среди которой – забитый боеприпасами "Урал".

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