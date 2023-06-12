ВСУ освободили от оккупантов Сторожевое на Донетчине: в селе подняли украинский флаг. Фото и видео

Силы обороны Украины освободили еще один населенный пункт Донецкой области, уничтожив полсотни оккупантов и нескольких взяв в плен. Так наш государственный флаг снова взвился в селе Сторожевое Волновахского района.

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Об этом 12 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского, которые освобождали село, опубликовали видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах предстают воины с 88-го отдельного батальона указанной бригады. Они продвигаются по населенному пункту, где оккупанты разрушили дома. На фоне одного из них защитники развернули сине-желтое знамя.

"Личный состав 88-го отдельного батальона морской пехоты освободил Сторожевое. Слава Украине! Слава морской пехоте", – отметил один из воинов на фоне обстрелов.

Морской пехотинец с позывным DOC рассказал, что операция началась около пяти утра. Они высадились с бронемашин и приступили к штурму.

"Сначала враг пытался сопротивляться, подавить нас своей артиллерией. Нам удалось взять инициативу в свою руки и дом за домом освободить село", – отметил он.

По его словам, во время освобождения села было ликвидировано по меньшей мере полсотни российских оккупантов и еще четверо взяты в плен.

Также защитники получили в качестве трофеев несколько единиц вражеской техники, среди которых – забитый боекомплектом "Урал".

"Они его бросили. Там сейчас лежит, вероятно, член экипажа этого "Урала" – он не может уже нам этого сказать. Бежали, такой беспорядок оставили, что ужас", – рассказал о захватчиках военнослужащий "Киндер".

К освободителям Сторожевого вышел местный житель Иван, показавший, где были прилеты. Он отметил, что ему предлагали эвакуироваться, но не захотел и остался в родном доме.

После этого защитники сели в военные грузовики и двинулись дальше освобождать от врага следующие населенные пункты Украины.

"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35-й ОБМП. Продолжение следует... Слава Украине!" – прокомментировала представительница Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ISW, 10-11 июня украинские подразделения преуспели к югу от Великой Новоселки в Волновахском районе Донетчины. Отмечалось, что ВСУ освободили населенные пункты Благодатное, Макаровка, Нескучное, Сторожевое и Новодаровка.

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