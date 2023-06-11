Благодатное освобождено от окупантов: в ВСУ рассказали о ходе операции и пленных. Карта

Днем 11 июня стало известно об освобождении украинскими воинами села Благодатное Донецкой области от российской оккупации. Захватчики сопротивлялись до последнего, однако благодаря мужеству и изобретательности защитников Украины враг понес потери и вынужден был бежать.

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Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша подняли над Благодатным сине-желтое знамя и пополнили обменный фонд пленными оккупантами, местные жители встретили защитников объятиями и слезами. Подробности операции сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

Он официально подтвердил освобождение села Благодатное, видео из которого ранее показали украинские воины.

"Это на границе Донецкой и Запорожской областей. С большой ответственностью уполномочен заявить об освобождении села Благодатное. Это ниже Великой Новоселки. Сделали это воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша", – сообщил спикер.

Шершень добавил, что работали бойцы бригады в тесном взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Первая штурмовая группа выдвинулась для того, чтобы выбить оккупантов из здания сельского клуба – того самого, над которым сейчас развевается государственный флаг Украины. В этой штурмовой группе рядом с бойцами был и заместитель комбрига. Он, как выразился Шершень, "личным примером вел за собой", – сказал Шершень.

Кроме боев за сельский дом культуры пришлось выбивать врага и из местной школы: там оккупанты обустроили хорошо продуманные огневые точки.

"Захватчики сопротивлялись до последнего. Наши воины применили определенную смекалку, сделали гранатометом дыру в стене клуба, через нее зашли внутрь и дальше происходила зачистка. Взяли в окружение несколько врагов, предлагали сдаться, но они отказались. Одновременно освободили и школу", – сообщил он. ОСУВ "Таврия"

В ходе боев за Благодатное захватчики понесли потери. Украинские воины пополнили обменный фонд, захватив в плен шестерых оккупантов: четырех представителей "МВД ДНР" и двух кадровых российских военных.

По словам Шершня, флаг на здании клуба на обнародованном воинами видео вывешивал боец с псевдо "Олимп". Сине-желтый флаг защитники купили в Курахово, когда направлялись на выполнение боевого задания.

Он также рассказал, что оставшиеся в Благодатном люди после завершения боя и проведения зачистки вышли приветствовать украинских воинов – объятиями и слезами. Именно эти моменты, признаются защитники, и добавляют сил и мотивации двигаться вперед.

Как отметил в комментарии 24 канала пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, ныне Силы обороны постепенно продвигаются на некоторых направлениях, и освобождают территорию, несмотря на то, что это очень сложно.

"Наше продвижение – это не какой-то мгновенный "прорыв", как это было в Харьковской области. Это сейчас щепетильная работа. Там, где мы можем это делать", – отметил Череватый.

Он добавил, что украинские военные пользуются тем, что оккупанты перегруппировываются, меняют свои подразделения.

"Делаем, просчитывая максимально все последствия. Поэтому нам и удавалось за предыдущие две недели продвигаться от нескольких сотен метров до полутора – двух километров в рамках оборонной операции, контратакуя нашего врага", – подчеркнул Череватый.

Напомним, 9 июня в Институте изучения войны заявили, что ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта и добились тактических успехов.

На следующий день аналитики констатировали, что Украина добилась успеха контратаками в Донецкой области, а Путин внезапно признал потенциал ВСУ.

11 июня в Институте изучения войны также отметили, что Силы обороны добились локальных успехов в Запорожье, однако войска РФ остаются опасными.