Силы обороны добились локальных успехов на Запорожье, войска РФ остаются опасными – ISW

Силы обороны Украины добились локальных успехов во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова на Запорожье. Это подтверждают, в частности, геолоцированные кадры, опубликованные 10 июня.

В то же время российские блогеры продолжают утверждать, что оккупанты в этом районе успешно защищаются от украинского наступления. А вот согласно картам боевых действий от российских военных блогеров, украинские войска захватили населенный пункт Лобковое. Об этом идет речь в аналитике американского института изучения войны (Institute of the Study of War, ISW) на 10 июня.

Эксперты пришли к выводу, что войска РФ на указанном направлении продолжают обороняться от украинских атак в соответствии с обоснованной тактической оборонной доктриной. Она предполагает, что первый эшелон войск отражает или замедляет атакующие силы с помощью минных полей, укреплений и опорных пунктов, а второй – контратакует любые попытки прорыва противника.

Согласно российским сообщениям об атаках ВСУ на юге Украины в последние дни, украинские войска совершают ограниченные прорывы и временно занимают новые позиции, прежде чем российские войска позже отвоевывают или вытесняют их.

"Эта тактическая модель указывает на то, что российские силы, вероятно, ведут доктринально обоснованные оборонительные операции на юге Украины, хотя, как ранее сообщал ISW, обороняющиеся части 58-й САА, вероятно, являются одними из самых эффективных российских подразделений, развернутых в настоящее время в Украине", – сказано в материале.

Аналитики отметили, что Силы обороны Украины на данный момент пытаются провести чрезвычайно сложную тактическую операцию – лобовой штурм подготовленных оборонных позиций, который осложняется отсутствием преимущества в воздухе, поэтому неудивительно, что украинские войска несут потери. Однако, в ISW подчеркнули, что кадры, которые намеренно распространяют и освещают российские источники, не являются репрезентативными для всех украинских операций.

Армия РФ остается опасной и украинцев, безусловно, ждет тяжелая борьба, однако, как отметили аналитики, Украина еще не перебросила подавляющее большинство своих контрнаступательных сил, а оборона РФ не является равномерно прочной на всех участках линии фронта.

