Белый дом официально подтвердил разрешение для Украины бить ракетами ATACMS по России: важное заявление Кирби

В Администрации президента США официально подтвердили предоставление разрешения Вооруженным силам Украины на применение ракет ATACMS для атак по целям на территории России. Это решение стало весомым шагом в помощи Украины.

Видео дня

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Его слова цитирует старший военный репортер Business Inside Джейк Эпштейн в соцсети Х.

Кирби подтвердил, что Украина использовала предоставленные США баллистические ракеты ATACMS для ударов по целям в Курской области России и вокруг нее. По его словам, украинская армия имеет право использовать подобные ракеты в случае немедленной необходимости.

"Они могут использовать ATACMS, чтобы защитить себя в случае немедленной надобности, и прямо сейчас, разумеется, это происходит в Курске и его окрестностях.

Представитель Белого дома публично подтвердил, что позиция США в этом вопросе изменилась, и теперь украинские военные могут применять дальнобойные ракеты для поражения военных целей.

"Мы изменили наставления и дали им указания, что они могут использовать их для поражения этих конкретных типов целей", – процитировал журналист Кирби.

Напомним, ранее помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. По его словам, такое решение позволит Украине защитить себя от российской агрессии и может заставить Кремль пойти на мирные переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Wall Street Journal опубликовало карту с военными объектами РФ, которые могут быть потенциальными целями для украинских ударов ракетами ATACMS. В их числе аэропорты, склады боеприпасов и штабы русской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!