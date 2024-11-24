Аэропорты, склады боеприпасов и штабы: какие цели может поразить Украина в России ракетами ATACMS. Карта

Одной из возможных целей для ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow, предоставленными Западом, может стать Ростовская область на юге России. В этом регионе находится значительное количество объектов, которые могут заинтересовать ВСУ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. В частности, в зоне досягаемости этих ракет в области находятся по меньшей мере четыре аэропорта, хотя часть из них имеет гражданский статус.

"Ростов является местом высадки многих войск, перевозимых на больших военных самолетах, оснащенных, погруженных в автобусы и отправленных на оккупированный восток Украины. Удар в регионе может быть разрушительным и разбросать ключевой плацдарм для развертывания российских войск", – говорится в публикации.

Как отмечает The Wall Street Journal, российские аэродромы, склады боеприпасов и полигоны больше не безопасны после разрешения союзников Украины на удары по объектам на территории РФ.

Институт изучения войны (ISW) в Вашингтоне создал карту, содержащую около 200 военных целей в зоне досягаемости ракет ATACMS и Storm Shadow.

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Сотни потенциальных целей оказались в пределах досягаемости этих ракет, обладающих значительно большей мощностью, чем украинские беспилотники дальнего радиуса действия.

Аналитик ISW Джордж Баррос отмечает, что карта отображает только часть возможных целей, выведенных из открытых источников. Кроме этого, Украина может ориентироваться на разведывательные данные для поражения командных пунктов и других объектов РФ, меняющих свое местонахождение.

"Уничтожение штаба бригады или дивизии может на несколько дней привести в смятение сотни российских солдат", – отметил Баррос.

В статье говорится, что осторожный подход США к предоставлению Украине разрешения использовать ракеты позволил Москве переместить часть ключевых объектов, таких как самолеты и вертолеты, за пределы зоны поражения.

Впрочем, военные аналитики считают это выгодным для Украины, поскольку чем дальше российская техника от линии фронта, тем больше времени требуется для ее доставки на поле боя, а также ограничивается ее эффективность из-за топливных нужд.

Даже при таких условиях у Украины есть сотни потенциальных целей для ударов на территории РФ, среди которых аэродромы, склады боеприпасов и учебные полигоны.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ в ночь на 19 и 20 ноября успешно поразили ряд военных объектов в российском тылу с применением беспилотников и западного дальнобойного оружия. Это указывает на то, что Украина уже начала использовать предоставленные Западом системы вооружений большой дальности для создания более сложных и эффективных серий ударов.

Напомним, что в США официально подтвердили разрешение для Украины бить дальнобойним оружие по России. По словам помощника госсекретаря США Брайана Николса, такое решение предоставит Украине возможность оградить себя от российской агрессии. Кроме того, удары по РФ могут вынудить Кремль пойти на мирные переговоры.

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