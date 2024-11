Украина успешно нанесла комбинированный удар по российским объектам в тылу: в ISW оценили, что будет иметь решающее значение

Силы обороны Украины в ночь на 19 и 20 ноября успешно поразили ряд военных объектов в российском тылу с применением беспилотников и западного дальнобойного оружия. Это указывает на то, что Украина уже начала использовать предоставленные Западом системы вооружений большой дальности для создания более сложных и эффективных серий ударов.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они убеждены, что здесь едва ли не главную роль играет именно отношение партнеров Киева, ранее говоривших о "страхе эскалации", к его возможностям бить по территории страны-агрессора.

Украина поразила ряд военных объектов в РФ

Издание The Guardian и Bloomberg 20 ноября со ссылкой на анонимные источники сообщили, что украинские войска нанесли первые удары по военным объектам в России с использованием предоставленных Великобританией ракет Storm Shadow.

Геолокационные кадры, проанализированные ISW, показывают последствия вероятного удара вблизи села Марьино Курской области РФ. Несколько российских блогеров утверждали, что украинские войска "запустили до 12 ракет Storm Shadow" по Курщине, якобы обломки которых попали по Марьино.

Геолокационные кадры удара свидетельствуют о том, что целью могло быть имение Барятинского в этом селе, где, по некоторым предположениям, был расположен подземный командный пункт для российских и северокорейских войск. ISW не может подтвердить это утверждение, но отмечает, что Марьино расположено примерно в 30 км от нынешнего выступа Курщины, а это именно то необходимое расстояние для размещения оперативного штаба войск, ведущих наступление вдоль выступа.

Также Силы обороны Украины в ночь с 19 на 20 ноября нанесли масштабный удар беспилотникам по военным и оборонно-промышленным объектам в Воронежской, Белгородской и Новгородской областях РФ. Российское минобороны утверждало, что их системы ПВО "уничтожили или перехватили в общей сложности 44 украинских БПЛА".

Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко заявил, что украинские дроны поразили арсенал 13-го Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) вблизи города Котово Новгородской области. Там российские войска хранили боеприпасы для артиллерии, минометные мины, ракеты к РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", баллистические ракеты "Искандер", ракеты класса "земля-воздух" С-300 и С-400, северокорейские баллистические ракеты KN-23, а также ракеты класса "земля-воздух" к ЗРК "Тор" .

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило также удар по командному пункту российской группировки войск "Север" в Губкино Белгородской области РФ. Кроме того, украинские и российские источники опубликовали кадры последствий удара БПЛА по заводу "ЭФКО" в Алексеевке Белгородской области. Россияне жаловались, что это "мирный объект" – производитель спецжиров и маргарина. Однако, по словам Коваленко, на самом деле там производят грузовые беспилотники Hi-Fly Cargo для ВС РФ.

Российские источники сообщали, что украинские дроны также ударили по неустановленному промышленному предприятию в Воронежской области и попали по нефтебазе в поселке Сосновка Самарской области РФ.

Какое значение дальнобойные удары по РФ имеют для фронта

По мнению аналитиков ISW, серия ударов с 19 по 20 ноября указывает на то, что Украина уже начала использовать предоставленные Западом системы вооружений большой дальности для более эффективных ударов по России. В частности, украинские войска применили и ударные БПЛА большой дальности, и дальнобойные ракеты Storm Shadow, поразив всевозможные военные цели в тылу РФ.

"Мы давно оценили, что системы и возможности, которые западные партнеры предоставляют Украине, наряду с украинским оборонно-промышленным производством и инновационными усилиями, и являются составными компонентами более широкого потенциала, который необходим Украине для успешного ведения широкомасштабной современной войны во многих сферах", – подчеркнули эксперты.

Они отметили, что Украина уже доказала свою эффективность в использовании беспилотников, часто отечественного производства, для ударов по разным военным объектам в российском тылу, учитывая авиабазы, командные штабы и артиллерийские составы.

Арсенал Украины уже включает в себя воздушные и морские беспилотники и западные системы, такие как F-16, HIMARS и ATACMS, хотя условия использования последних были достаточно ограничены, что ограничило и выгоду, которую Украина может получить от этого.

"Создание более мощных и точных западных систем, таких как JASSM и дополнительные системы ATACMS, Storm Shadows и SCALP, имеет решающее значение для того, чтобы Украина могла усилить эффект, который она может создать с помощью дальних ударов по российскому тылу", – добавили в ISW.

По словам аналитиков, российские войска, напротив, экспериментировали и диверсифицировали свои серии ударов, чтобы нанести максимальный ущерб критически важной инфраструктуре Украины. Они осуществляли частые удары посредством комбинации предоставленных Ираном или изготовленных РФ дронов-камикадзе типа Shahed, а также вариантов БПЛА от Северной Кореи и собственного производства, в сочетании с баллистическими, крылатыми, гиперзвуковыми ракетами и авиационными бомбами.

"Ограничения Запада использовать оружие, предоставленное Западом, для ударов по РФ ограничивают возможности Украины в разработке соответствующих серий ударов. Украине требуется постоянная западная военная помощь, а также внутренние инновации и производство, чтобы продолжать создавать и использовать серии ударов для поражения российского тыла и генерировать тактические и оперативные воздействия от них на поле боя", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 ноября Украина впервые применила для удара по территории России ATACMS – американские дальнобойные ракеты. При помощи этого вооружения Силы обороны поразили скоад БК в городе Карачев Брянской области.

