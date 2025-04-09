"Что с лицом, русские?" Украинские воины показали "фортификацию" врага на Белгородщине. Видео
Россияне продолжают строить защитную оборону в Белгородской области, опасаясь повторного наступления Вооруженных сил Украины на территорию РФ. Наши защитники показали участок "фортификаций" врага, который имеет четыре уровня "защиты" от украинских военных.
Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале 225 отдельного штурмового полка (ОШП). Там отметили, что оккупанты потратили более 10 миллиардов рублей на оборону.
"После нашей операции на Курщине россияне "сделали выводы": усилили все границы, чтобы сделать невозможным повторный прорыв в другом месте", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что для защиты границы в Белгородской области россияне установили бетонные "зубы дракона", сделали насыпи и вырыли противотанковые рвы, а также установили минные поля.
"В Белгородской области потратили более 10 миллиардов рублей на "современные и надежные фортификации"... Что с лицом, россияне?" – спрашивают наши военные.
Напомним, в конце марта стало известно, что вооруженные силы Украины продвинулись в Демидовку вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области РФ. Наши бойцы наносят дальнобойные удары по врагу, чтобы усложнить его материально-техническое обеспечение, командование и контроль войсками в этом районе.
Как сообщал OBOZ.UA, недавно Силы обороны Украины нанесли два удара по российским командным пунктам на западе Белгородской области, уничтожив средства связи. Объект использовался для планирования и ведения боевых действий против подразделений сил обороны на территории Сумской области.
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