'Что с лицом, русские?' Украинские воины показали 'фортификацию' врага на Белгородщине. Видео

Россияне продолжают строить защитную оборону в Белгородской области, опасаясь повторного наступления Вооруженных сил Украины на территорию РФ. Наши защитники показали участок "фортификаций" врага, который имеет четыре уровня "защиты" от украинских военных.

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Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале 225 отдельного штурмового полка (ОШП). Там отметили, что оккупанты потратили более 10 миллиардов рублей на оборону.

"После нашей операции на Курщине россияне "сделали выводы": усилили все границы, чтобы сделать невозможным повторный прорыв в другом месте", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что для защиты границы в Белгородской области россияне установили бетонные "зубы дракона", сделали насыпи и вырыли противотанковые рвы, а также установили минные поля.

"В Белгородской области потратили более 10 миллиардов рублей на "современные и надежные фортификации"... Что с лицом, россияне?" – спрашивают наши военные.

Напомним, в конце марта стало известно, что вооруженные силы Украины продвинулись в Демидовку вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области РФ. Наши бойцы наносят дальнобойные удары по врагу, чтобы усложнить его материально-техническое обеспечение, командование и контроль войсками в этом районе.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Силы обороны Украины нанесли два удара по российским командным пунктам на западе Белгородской области, уничтожив средства связи. Объект использовался для планирования и ведения боевых действий против подразделений сил обороны на территории Сумской области.

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