Под прицелом – логистика врага: в ISW объяснили значение атак на Белгородщину и оценили ситуацию на Курщине. Карта

Силы обороны Украины на фоне продолжающихся атак продвинулись в Демидовку вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области РФ. Они наносят дальнобойные удары по врагу, чтобы усложнить его материально-техническое обеспечение, командование и контроль войсками в этом районе.

В то же время Россия скопила личный состав и технику в Курской области. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Ситуация на Белгородщине

Геолокационные кадры, опубликованные 24 марта, показывают, что украинские войска продвинулись в центральную часть Демидовки (к северо-западу от Белгорода). Пропагандисты признали, что ВСУ продвинулись и в южную часть села, но отрицали его захват.

"Силы обороны Украины начали ограниченные атаки на северо-запад Белгородской области 18 марта и в течение последних шести дней достигли незначительного прогресса в направлении Графовки и Прилесья", – подчеркнули в ISW.

24 марта российские блогеры заявили, что ВСУ также начали атаку в направлении Поповки и жаловались, что они используют квадроциклы и некоторую бронетехнику, чтобы атаковать небольшими группами пехоты.

Российские источники утверждали, что для ответа на украинские атаки на северо-западе Белгородщины командование ВС РФ передислоцировало пограничников, чеченские силы спецназа "Ахмат", подразделения Северной группировки войск и 155-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот).

"Сейчас ISW не дает оценку намерениям Украины, которые стоят за этими атаками. Похоже, что украинские силы используют удары на большом расстоянии, чтобы усложнить материально-техническое обеспечение, командование и контроль войск РФ в этом районе", – указали аналитики.

Отмечается, что недавно Силы обороны Украины нанесли два удара по российским командным пунктам на западе Белгородской области, уничтожив средства связи. Силы спецопераций и ГУР Украины 24 марта уничтожили четыре российских вертолета на площадке для подскока авиации на Белгородщине.

Пропагандисты же жаловались на украинские удары возле Графовки и по еще одному мосту возле Надежевки, что, вероятно, усложнит логистику российской армии в этом районе. Милитаристы из РФ утверждают, что удары украинских дронов, обстрелы и огонь из HIMARS также усложняют способность российских войск удерживать некоторые позиции в этом районе.

Ситуация на Курщине

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Россия скопила "значительное" количество личного состава и техники в Курской области.

Накануне российские милитаристы утверждали, что их армия продвинулась в полях к востоку и юго-востоку от Олешни и к северо-востоку и к югу от Гуева в Суджанском районе. Однако в ISW отмечают, что этим заявлениям нет подтверждения.

Пропагандисты также отчитывались о российских атаках на Гоголевку и вблизи КПП "Суджа" вдоль границы. Они заявили, что ВСУ удерживают позиции юго-западнее Суджи – в Олешне, а также к югу от города – в Гуево и Горнале. Некоторые же российские блогеры опровергли ограниченные сообщения о том, что войска РФ отбили Гуево и Гоголевку.

На Курщине продолжают действовать операторы БПЛА российского центра передовых беспилотных технологий "Рубикон", возле Махновки задействованы подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады, а вблизи блокпоста "Суджа" – части 51-го воздушно-десантного полка ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз опроверг окружение украинской группировки в Курской области РФ, о которой заявляли российский диктатор Путин и даже американский лидер Дональд Трамп. В то же время он прокомментировал информацию об операции на Белгородщине, сказав: "Где-то вышли, а в другом месте зашли".

