Минулого тижня широко розійшлась інформація про широкомасштабний наступ росіян влітку. Насправді, влітку не буде ніякого нового наступу. Бо новий наступ і розпочався минулого тижня.

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Ворог активізувався по всьому фронту і мав успіхи. На Запорізькому, на Лиманському, на Покровському, на Куп'янському тощо. Кількість штурмів знову досягла цифри 200 вдень. Фактично, це і є широкомасштабний черговий наступ.

Чи може ворог відкрити нові напрями і увірватись в Сумську область? Я сумніваюсь. Основна тактика орків зараз це пошук місця "де рветься" і швидке перекидання туди сил. Активізація по всьому фронту і має на меті виявлення цього місця. Відповідно, всі свої резерви ворог змушений розкидати по вже існуючих ділянках бойових дій. Особливо враховуючи значні втрати.

Оркам потрібно було майже 9 місяців, щоб витіснити наші війська з Курщини. І то вони залучали корейців, бо своїх сил бракувало. Тому наразі можливість введення додаткових сил і відкриття нових напрямів малоймовірна.

Активізація, звісно, пов'язана з переговорами. Це спосіб путіна показати, що в нього все добре і він буде воювати, або як він висловився "добивати" ЗСУ.

Поки ж по факту все досить стабільно. росія платить тисячі життів за мінімальні просування. Тому нічого нового для нас.

Тримаймося.