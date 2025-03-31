Жителей оккупированной части Украины загоняют на службу в рядах армии России: "сюрприз" приурочили к 1 апреля

С 1 апреля в России, а также на оккупированной ею части Украины – в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях – стартует весенний призыв в армию страны-агрессора. Уже полным ходом идет рассылка повесток, причем не только по месту жительства.

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Кремль еще сильнее закручивает гайки, пытаясь "повязать кровью" жителей оккупированной территории и используя их в качестве пушечного мяса.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Кто под прицелом и чем грозит неявка

Весенний призыв-2025 в армию России касается мужчин в возрасте от 18 до 30 лет – возрастной порог увеличен с прошлого года и теперь действует повсеместно. Призывная кампания продлится 105 дней – с 1 апреля по 15 июля.

После вручения повестки дается 20 дней на явку в военкомат. С момента того, как ее выписали, призывнику запрещен выезд за границу.

Что касается неявки без уважительной причины, то за это предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей (по среднебанковскому курсу это около 9 тыс. грн). Кроме того, светят ограничения – запрет на регистрацию транспорта, оформление ИП, сделки с недвижимостью, а также на получение кредитов и займов.

Но это еще цветочки. За уклонение от призыва по российскому законодательству теперь грозит штраф до 200 тысяч рублей (это около 60 тыс. грн) или в размере дохода за период до 18 месяцев; принудительные работы до 2 лет; арест до 6 месяцев; лишение свободы до 2 лет.

Причем уклонением считается и "слишком частое обжалование решений призывной комиссии, когда на это нет объективных причин". А трактовать их, как вы понимаете, можно как угодно.

Что касается электронных повесток, то пока они еще работают в тестовом режиме, но уже сейчас многие получают их через российский портал "Госуслуги". Причем сделать вид, что "не знаю, не читал", – увы, не получится. Уведомление, появившееся в личном кабинете, считается врученным даже без открытия.

Реалии оккупации

Несмотря на то, что срочная служба в ВС РФ длится год, на самом деле она может сильно затянуться. По словам собеседников OBOZ.UA на оккупированной территории Запорожской области, часть срочников осеннего призыва довольно быстро вынудили подписать контракт с МО РФ.

"Уже через неделю службы звали к командирам и те подсовывали бумаги. Кого-то обманом вынудили подписать контракт (давали чистый лист якобы для рапорта на службу "возле родного дома"), а кого-то начали откровенно прессовать – то есть шантажировать родственниками и т.д. Тут, в оккупации, о законности ты можешь забыть", – говорит наш собеседник.

По его словам, рассчитывать на то, что во время нынешнего, весеннего призыва ситуация изменится в лучшую сторону, точно не приходится: "Знаю, что местным уже (то есть еще до наступления 1 апреля) стали приходить повестки. А в военкомате сыну моих знакомых заявили, что "отсидеться не получится, нужно родину защищать". То есть настраивают на то, что придется воевать против Украины. Именно с этим и связано вынуждение к подписанию контракта".

Дело в том, что срочная служба не предполагает участие призывников в военных действиях в отличие от контрактной, а направлена на подготовку будущего резерва. Таким образом, контрактников с оккупированной территории можно быстро и беспроблемно задействовать в тех же мясных штурмах – и командование РОВ этим пользуется по полной. Еще один мотив агрессора – "замазать кровью" местное население, сделать его соучастником преступлений.

То, что Россия заставляет жителей временно оккупированной территории Украины воевать на ее стороне, нарушает Женевскую конвенцию. Не менее тяжелым преступлением считает и Украина "службу" своих граждан в ВС РФ и участие в боевых действиях против наших Сил обороны.

По словам собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, единственный шанс избежать уголовной ответственности (если призвали или мобилизовали в армию страны-агрессора) – добровольно сдаться в плен.