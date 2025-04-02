Целеустремленный российский террор: Зеленский отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу. Фото

Российский преступный ракетный удар 2 апреля по Кривому Рогу унес жизни по меньшей мере четырех мирных людей. Это целенаправленный террор оккупантов. Его можно остановить, но это зависит от партнеров.

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Так считает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, прекратить террор россиян возможно "достаточным давлением на Москву".

"Целенаправленный российский ракетный удар по Кривому Рогу. Все необходимые службы на месте, устраняют последствия обстрелов и помогают людям. Есть пострадавшие. Им оказывают медицинскую помощь. На сегодня известно, что жизнь четырех человек, к сожалению, унес этот удар. Среди погибших все гражданские. Мои соболезнования родным и близким", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский обнародовал фото с места преступления.

"Повсюду в мире такие удары называют одинаково: это террор. Прекратить это можно только достаточным давлением на Москву, российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора. И это зависит от партнеров – от Америки, Европы, других в мире. Нас всех отделяет от полного и безусловного прекращения ударов только в отсутствие согласия России прекращать войну. Только давление мира может обеспечить такое согласие", – считает президент Украины.

Украинский лидер добавил, что стране также необходима военная помощь.

"Все подобные российские удары доказывают, что Украине нужно достаточно систем и ракет ПВО, чтобы мы могли защитить всех людей в Украине от российского террора. Работаем со всеми партнерами ради этого", – рассказал Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто помогает нашей стране, "всем, кто понимает, что нужно давление на Россию и стабильная поддержка Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, удар по городу был нанесен около 17 часов в среду, 2 апреля. После того, как в городе раздался взрыв, на месте разгорелся пожар.

Предварительно известно о четырех погибших и 12 раненых, среди которых ребенок.

Местные власти рассказывают, что под удар попало предприятие. Также были повреждены жилые многоэтажки.

29 марта армия РФ также атаковала Кривой Рог баллистику, причем тогда ранения получили девять гражданских лиц. Ракета оккупантов попала в жилую многоэтажку.

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