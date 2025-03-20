В Генштабе заявили об ударе по командному пункту россиян в Белгородской области: был полностью уничтожен

18 марта 2025 года Воздушные силы ВСУ нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии РФ. Вражеский объект, расположенный в районе Демидовки Белгородской области, был полностью уничтожен.

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Этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"18 марта 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил РФ в районе Демидовки Белгородской области (РФ)", – отметили в Генштабе.

Ликвидация командного пункта врага существенно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно работать на поле боя против Сил обороны Украины.

"Летчики Воздушных сил Вооруженных сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения вооруженной агрессии против народа Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы на аэродроме в Энгельсе Саратовской области в ночь на 20 марта стали результатом операции Службы безопасности Украины и Сил специальных операций. Атака по военному объекту российских оккупантов была осуществлена с помощью дронов.

Очевидцы утверждают, что после взрывов поднялся "гриб" дыма, была детонация на складах. В результате взрывной волны в домах, расположенных неподалеку от военного аэродрома, снесло крыши. В связи с возгоранием на территории аэродрома началась эвакуация местных жителей.

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