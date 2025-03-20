Взрывная волна снесла крыши домов: момент 'бавовны' на складе БК в Энгельсе попал на видео

В ночь на 20 марта в Энгельсе Саратовской области прогремели мощные взрывы на складе боеприпасов. В результате взрывной волны в домах, расположенных неподалеку от военного аэродрома, снесло крыши.

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В связи с возгоранием на территории аэродрома началась эвакуация местных жителей. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала, как взрывная волна сносит крыши и выбивает окна в домах, расположенных неподалеку от военного аэродрома в Энгельсе. Спустя несколько секунд после взрыва склада боеприпасов взрыв снес крыши в домах россиян.

После атаки БПЛА чиновники решили ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Местные власти заявили, что в Энгельсе в результате атаки БПЛА оказались повреждены порядка 30 частных и дачных домов.

"В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ", – заявили российские чиновники.

Напомним, в ночь на 20 марта в России пожаловались на атаку дронов по Саратовской области. Утверждают, что шумно было в Энгельсе, где расположена военная авиабаза: после взрывов в районе нее поднялся "гриб" дыма, была последующая детонация на складах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Краснодарском крае РФ больше суток горела нефтебаза в станице Кавказская, атакованная украинскими дронами в ночь на 19 марта. Огонь охватил 1,7 тыс. кв. м площади, из-за пожара предприятие остановило работу.

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