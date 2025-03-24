ССО и ГУР уничтожили два вражеских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области: были нанесены ракетные удары. Видео

Силы специальных операций во взаимодействии с воинами Главного управления разведки Минобороны уничтожили четыре российских вертолета в тылу путинской армии. В частности, ракетные удары по двум Ка-52 и двум Ми-8 были нанесены на территории Белгородской области РФ.

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Об этом сообщили в ГУР и ССО. Защитники показали видео с поражением военных машин войск агрессора.

Отмечается, что отработка целей производилась боеприпасами HIMARS M30A2 из 180 000 вольфрамовых обломков в каждом.

Ка-52 – ударный вертолет, который оккупанты используют для разведки и атак целей на земле. А транспортные вертолеты Ми-8 войска РФ используют для перевозки личного состава и грузов, а также для поддержки наземных операций.

Все четыре вертолета были уничтожены ракетными ударами, нанесенными по тылу врага, где тот создал площадку для подскока авиации – замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на Силы безопасности и обороны Украины.

"Враг снова думал, что в глубоком тылу недостижим. Мы еще раз доказали, что для ССО нет недостижимого. Работаем дальше!" – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, в последний день 2024 года бойцы спецподразделения Group 13 ГУР ракетными ударами с морских дронов Magura V5 уничтожили два российских вертолета возле Крыма. Украинский разведчик раскрыл детали этого исторического боя над Черным морем.

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