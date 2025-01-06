'Нас засекли, мы начали работать': разведчик раскрыл детали исторического боя над Черным морем, когда были уничтожены два вертолета РФ

В последний день 2024 года бойцы спецподразделения Group 13 Главного управления разведки ракетными ударами с морских дронов Magura V5 уничтожили два российских вертолета возле Крыма. В этой операции у защитников не стояла задача прятаться от авиации, поэтому, когда враг их засек, они начали работать.

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Детали уникального воздушно-морского боя в Черном море рассказал командир спецподразделения Group 13 с позывным "Тринадцатый". Этому был посвящен сюжет "ТСН.Тиждень".

"В этой операции у нас не стояла задача, как обычно, прятаться от авиации. Мы шли конкретно охотиться на воздушные цели. Мы были полны вдохновения для встречи с врагом", – сказал военный.

Он добавил, что оккупанты на это "клюнули". Когда они засекли украинские дроны, защитники начали бой, с воды нацеливая ракеты по вертолетам Ми-8, кружившим над ними.

"Максимум, который мы имели сугубо около нас – это три вертолета в один момент, несмотря еще на Су-шки, которые там летали", – отметил "Тринадцатый".

По его словам, целиться и наносить удар ракетой с морского дрона по обнаруженной вражеской цели нужно было максимально оперативно. Вертолеты – достаточно быстрая боевая машина, поэтому, если она заметна на камере, есть буквально минута для того, чтобы стать в выгодную позицию и осуществить запуск ракеты.

Разведчик вспомнил, как первым же ударом операторам Group 13 удалось поразить одну из целей: экипаж этого российского вертолета даже не понял, что произошло – еще отстреливал воздушные ловушки, а затем просто упал в Черное море.

"Уже после определенного времени поступило подтверждение о поражении второго. В сумме у нас два уничтоженных и один поврежденный вертолет", – сообщил "Тринадцатый".

Он подчеркнул, что для россиян, конечно, это стало шоком: они потеряли не просто вертолеты, а профессиональный экипаж – даже заявили, что такого не было с 2022 года. Как противодействовать таким маневрам враг, очевидно, не знает, ведь украинцы первые в мире сбили воздушную цель с морского дрона, превращенного в дрон-ЗРК.

Как сообщал OBOZ.UA, морской дрон Magura V5 первым в мире успешно потопил военный корабль. Разработанный украинскими инженерами и военными этот ударный беспилотник стал важным элементом в борьбе за безопасность в Черном море.

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