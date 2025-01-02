Рекорд обновлен: в Черном море дроны Magura V5 уничтожили два российских вертолета – ГУР

Бойцы Главного управления разведки Минобороны установили рекорд по уничтожению российских вертолетов с помощью морских дронов Magura V5. Над Черным морем были поражены два вражеских Ми-8, которые утонули, вероятнее всего, со всем экипажем.

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Эта историческая операция состоялась 31 декабря. Обновленную информацию о потерях агрессора сообщили в ГУР 2 января.

"Рекорд обновлен – ракетные "Магуры" в Черном море уничтожили два вертолета РФ... Слава Украине!" – говорится в посте.

Так, согласно уточненным данным, в результате успешной операции спецназовцев подразделения Group 13 ГУР МО возле временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года был уничтожен не один, как сообщалось ранее, а два Ми-8 армии РФ.

Оба вражеских борта поражены с помощью Magura V5, оснащенных ракетами Р-73 SeeDragon. Предварительно, экипажи указанных Ми-8 также ликвидированы.

"Еще один российский вертолет потерпел огневое поражение и подбитым смог приземлиться", – проинформировали в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря ГУР обнародовало радиоперехват российского пилота Ми-8, который жаловался, что его подбили. Также оккупант панически рассказывал, что пуск был осуществлен из воды, а вертолет его товарища упал.

После этих событий в России вдруг признали одновременную потерю значительного количества летчиков, которой не было с 2022 года. Предполагают, что речь идет именно об экипаже вертолетов Ми-8, уничтоженных украинскими морскими дронами возле Крыма.

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