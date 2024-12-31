Воины ГУР впервые в мире уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью морского дрона Magura V5. Видео

Бойцы Главного управления разведки Минобороны уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью морского дрона Magura V5. Это стало историческим ударом, ведь именно украинские защитники впервые в мире смогли реализовать такую операцию.

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Она прошла у побережья Крыма 31 декабря 2024 года. В официальном Telegram-канале показали кадры этого момента.

"Исторический удар – воины ГУР впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона Magura V5", – говорится в подписи к видео.

По словам разведчиков, бой прошел в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма. Воины спецподразделения Group 13 оснастили морской дрон ракетным вооружением.

Так, в результате ударов ракетами Р-73 SeeDragon был уничтожен российский вертолет Ми-8, который упал в море.

Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

"Борьба продолжается! С наступающим Новым 2025 годом! Слава Украине!" – подчеркнули в ГУР МО.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский морской дрон Magura V5 – также первый в мире беспилотник, потопивший военный корабль. В ГУР отметили, что на их вооружении есть морские дроны, оснащенные системами ПВО, а также управляемой ракетой "Р-73", и назвали главные цели для поражения.

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