'Подводную лодку уничтожим, но позже': в ГУР рассказали о новых целях для морских дронов

На вооружении воинов Главного управления разведки Министерства обороны Украины уже есть морские дроны, оснащенные системами ПВО, и дроны с управляемой ракетой "Р-73". В ГУР обещают, что их беспилотные системы будут развиваться и дальше, в частности, БПЛА планируют оборудовать зенитно-ракетными комплексами. Одними из главных задач украинской разведки сейчас является борьба с авиацией и подводными лодками врага, а также контроль неба над морем.

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Об этом "Радио Свобода" рассказали офицеру спецподразделения ГУР Group 13, которое называют "охотниками за российскими кораблями". Так, на борту дрона в июне впервые была зафиксирована ракета "Р-73".

Это одна из новых модификаций Magura V5. "Р-73" – управляемая советская ракета класса "воздух-воздух" малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения. Изначально предназначен для использования на истребителях.

Офицер ГУР "Шарк" говорит, что такие установки уже применяли неоднократно.

"Тогда как раз после запуска было попадание по вертолету. К сожалению, он совершил аварийную посадку", – рассказал он.

Российская авиация является одной из самых больших угроз и препятствий для морских дронов в Черном море. Поэтому еще одна задача ГУР – контроль неба над морем с помощью дронов.

"Мы сейчас действительно работаем над тем, чтобы оборудовать наши борта зенитно-ракетными комплексами. И, кстати, одна из мечт – это вертолет, самолет. Мы тоже к ней придем. Мы очень близко", – сказал командир Group 13 "Тринадцатый".

Еще одна из целей и мечт спецподразделения – уничтожить российскую подлодку. Командир группы говорит: разведчикам это по силам.

"Да мы это сделаем, только немного позже. Он не всю жизнь ходит под водой. Он этажа тоже ходит. Его просто поймаем. "Котова" мы тоже поймать не могли, но поймали, поймали. Здесь нужно немного дольше поработать и подготовиться хорошо. Возможно, еще нужно немного везения", – сказал он с улыбкой.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов на саммите платформы United 24 подтвердил наличие надводных дронов с системами ПВО.

"Пошли по пути установки новых систем на эти уже роботизированные, прежде всего, морские платформы. Так появились морские дроны для борьбы с воздушными целями, появляются системы для нанесения ударов по побережью, по небольшим надводным целям, поэтому все это будет развиваться и дальше. Система модернизируется, технологии осваиваются, появляются новые технологии", – сказал он.

По словам Буданова, со временем мы увидим, по всей видимости, полную доминацию безэкипажных морских судов над обычными боевыми кораблями.

"Как минимум в закрытых акваториях или полузакрытых, таких как Черное море, как Средиземное море и так далее. Это точно путь развития", – спрогнозировал он.