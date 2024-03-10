'Делают выводы': после уничтожения корабля 'Сергей Котов' оккупанты шесть дней не выходят в Черное море, – Плетенчук

После уничтожения корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов" российские суда уже в течение шести суток не выходят в Черное море. Между тем оккупанты пытаются сделать вид, что "жертв нет", хотя до сих пор подбивают потери и делают выводы.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона 10 марта. По его словам, у российских оккупантов уже отработан механизм действий после своих потерь.

"По состоянию на сейчас уже шестые сутки они не присутствуют в Черном море. Отреагировали они на этот раз по своему алгоритму, который у них уже отработан, – пытались в очередной раз в медиапространстве сделать вид, что "жертв нет", как всегда. Но по факту видим, что россияне до сих пор разбирают последствия своей потери и делают соответствующие выводы", – сказал спикер.

Дмитрий Плетенчук добавил, что ситуация, "к сожалению, не будет оставаться такой и в дальнейшем" и в какой-то момент враг все равно вернется к выполнению задач, которые возлагаются на его Черноморский флот.

Однако инициатива в Черном море – фактически на стороне Украины, добавил он.

"Но в принципе можно сказать, что ситуация стабильная, во-вторых, тенденция положительна для нас в первую очередь, потому что как вы видите в Черном море фактически инициатива – на стороне Украины", – сказал спикер ВМС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 марта Силы обороны Украины с помощью морских дронов Magura V5 отправили на дно корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" стоимостью 65 млн долларов недалеко от Керченского пролива.

– Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк призвала не успокаивать себя успехами в Черном море. Она объяснила, что угроза сохраняется даже тогда, когда ни один корабль РФ не выходит на боевое дежурство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!