Угроза сохраняется: Гуменюк призвала 'не убаюкивать' себя успехами в Черном море

Украина добилась значительных результатов в борьбе с Черноморским флотом и авиационной разведывательной техникой РФ. В то же время война продолжается и ракетоносители врага – прямая угроза, которая сохраняется и сейчас.

Об этом в эфире телемарафона утром 9 марта рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк. В частности, она отметила, что угроза существует даже тогда, когда ни один корабль России не выходит на боевое дежурство.

"Нужно осознавать, что Черноморский флот все равно существует, и убаюкивать себя победами очень опасно во время войны", – предостерегла спикер.

Наталья Гуменюк добавила, что в Азовском море противник оставил одну единицу техники, которая "разоблачает надводную обстановку". Однако в целом сбор данных у захватчиков рассредоточен, потому что основного пункта, который делал это раньше, у них нет.

"Они не имеют возможности запустить очередной А-50, который предоставлял бы им исчерпывающую, объемную информацию. Именно поэтому мы видим, что в акватории Черного моря ни одного корабля на дежурстве нет, но они находятся в пунктах базирования и продолжают нести угрозу. Ракетоносители способны и оттуда атаковать Украину, надо помнить об этом", – сказала спикер.

Гуменюк также сообщила, что враг пытается компенсировать отсутствие сбора данных с помощью БПЛА. В зоне ответственности Сил обороны юга, в частности, вдоль линии боевого столкновения, более глубоких районов Николаевщины, Одесщины, куда нацелены вражеские дроны, таких около сотни.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины 23 февраля сбили российский самолет ДРЛВ А-50У над Азовским морем. Операцию совместно провели ГУР и Воздушные силы ВСУ.

А 5 марта украинские защитники потопили корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" недалеко от Керченского пролива.

Накануне командующий ВС ВСУ Николай Олещук рассказал, что среди российских летчиков начались определенные "дискуссии" относительно решений командования, и допустил, что вероятность саботажа в рядях оккупантов будет расти, когда Украина получит больше инструментов для защиты неба.

А спикер Воздушных сил Юрий Игнат ранее заявил, что командование РФ делает выводы после уничтожения своих самолетов. Враг снизил активность применения КАБ, но все же удары осуществляются.

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