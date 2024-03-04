'Делают выводы': Игнат объяснил, как уничтожение российских самолетов повлияло на ситуацию в небе в Украине

Командование армии РФ делает выводы после уничтожения своих истребителей в последние дни. Враг снизил активность применения управляемых авиабомб (КАБ), но все же удары осуществляются.

Об этом 4 марта рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Ситуация меняется. После боевой работы зенитными управляемыми ракетами по российским самолетам, о чем известил командующий Воздушными силами ВСУ, небо стало чистым", – сказал он.

По словам спикера, к ночи вовсе несколько часов никаких воздушных целей в небе не наблюдалось, когда противник увидел, как по нему работают.

"Соответственно, они делают выводы и сбежали из нашего воздушного пространства", – сказал Юрий Игнат.

В то же время он добавил, что это не будет длиться постоянно.

"Самолеты появились снова, нанесли удары и в течение минувшей ночи. В течение вчерашнего дня несколько десятков управляемых авиабомб тоже были направлены по разным направлениям", – сказал спикер.

По его словам, по состоянию на утро фиксировалось уже несколько ударных групп Су-34 и Су-35, которые могут готовиться к нанесению ударов на восточном и северном направлениях.

"Враг, конечно, делает выводы, враг снизил активность применения авиации с использованием управляемых авиабомб, но все же эти удары продолжаются", – подытожил представитель ВС ВСУ.

Что касается самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, то их до сих пор нет в небе ни в Ростовской области, ни над Азовским морем.

"Противник заявил, что будут восстанавливать находящиеся на хранении. Насколько этот процесс будет быстрым или долгим, сказать трудно. Но эти самолеты им крайне нужны, чтобы планировать удары, проводить радиолокационную разведку воздушного пространства нашего государства", – пояснил Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– В ISW указали, что недавние потери Россией самолетов привели к значительному снижению ее активности на востоке Украины, однако неясно, как долго продлится такой "страх" у летчиков оккупантов. Аналитики не исключили, что РФ будет и дальше жертвовать самолетами, чтобы поддержать с воздуха наступление своих войск.

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