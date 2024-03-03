Россияне сбросили на Курахово КАБ-500: разрушены многоэтажки, ранены 16 человек. Фото
Войска России днем 3 марта сбросили на жилой квартал в Курахово Донецкой области управляемую авиабомбу КАБ-500. По предварительной информации, ранения получили 16 человек.
В результате удара повреждено по меньшей мере пять многоквартирных домов. Пострадавших эвакуировали в больницу, сообщили в МВД Украины.
На месте работают профильные службы.
В Офисе генерального прокурора уточнили, что враг атаковал Курахово в 14:35.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
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