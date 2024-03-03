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Россияне сбросили на Курахово КАБ-500: разрушены многоэтажки, ранены 16 человек. Фото

Анна Паскевич
War
1 минута
1,4 т.
Россияне сбросили на Курахово КАБ-500: разрушены многоэтажки, ранены 16 человек. Фото

Войска России днем 3 марта сбросили на жилой квартал в Курахово Донецкой области управляемую авиабомбу КАБ-500. По предварительной информации, ранения получили 16 человек.

В результате удара повреждено по меньшей мере пять многоквартирных домов. Пострадавших эвакуировали в больницу, сообщили в МВД Украины.

Россияне сбросили на Курахово КАБ-500: разрушены многоэтажки, ранены 16 человек. Фото

На месте работают профильные службы.

Россияне сбросили на Курахово КАБ-500: разрушены многоэтажки, ранены 16 человек. Фото

В Офисе генерального прокурора уточнили, что враг атаковал Курахово в 14:35.

Россияне сбросили на Курахово КАБ-500: разрушены многоэтажки, ранены 16 человек. Фото

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Россияне сбросили на Курахово КАБ-500: разрушены многоэтажки, ранены 16 человек. Фото
Россияне сбросили на Курахово КАБ-500: разрушены многоэтажки, ранены 16 человек. Фото

Дополняется...