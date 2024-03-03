Оккупанты ударили по жилым районам Херсона: есть прилеты в многоэтажки. Фото

Утром 3 марта российские войска с временно оккупированного левобережья Херсона обстреляли Херсон. Под вражеским огнем оказался Корабельный район облцентра, зафиксировано не менее пяти прямых попаданий в жилые многоэтажки.

Повреждения получили как жилые дома, так и небольшие магазинчики и другие объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Утром армия РФ с временно оккупированного левого берега несколько раз ударила по Корабельному району Херсона. Известно по крайней мере о 5 прямых попаданиях в жилые дома. Повреждены квартиры, крыша, МАФы и т.д. Информации о раненых нет", – отметил он.

Мрочко также опубликовал фотографии, на которых зафиксированы последствия утренних обстрелов в городе.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 марта в Херсонской области оккупанты ударили по жилым кварталам. Захватчики применили артиллерию, минометы, РСЗО, танки, авиацию и дроны.

Повреждения получили три многоэтажки и 15 частных домов, а также почтовое отделение, объекты критической инфраструктуры, админздание и магазин.

В результате российских обстрелов по региону один человек погиб, еще три получили ранения. Среди пострадавших – двое полицейских.