На Херсонщине оккупанты ударили по жилым кварталам: есть погибший и раненые. Фото

На Херсонщине вследствие российских обстрелов один человек погиб, еще три получили ранения. Среди пострадавших – двое полицейских.

Об этом сообщили в МВД Украины утром 3 марта. Отмечено, что враг бил по жилым кварталам освобожденного правобережья области.

Оккупанты применили артиллерию, минометы, РСЗО, танки, авиацию и дроны.

Как рассказал руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки враг накрыл огнем Новоалександровку, Станислав, Берислав, Днепровское, Кизомис, Золотую Балку, Белозерку, Новоберислав, Осокоровку, Гавриловку, Томину Балку, Приднепровское, Инженерное, Антоновку, Садовое, Янтарное, Понятовку, Александровку, Республиканец, Тягинку и город Херсон.

Оккупанты попали в жилые кварталы, в том числе повреждены три многоэтажки и 15 частных домов.

В Херсоне из-за обстрелов было повреждено почтовое отделение.

Кроме того, вследствие российских обстрелов были попадания в объекты критической инфраструктуры, админздание и магазин. Также повреждены автомобили.

В то же время в Центре противодействия дезинформации сообщили, что РФ проводит кампанию дезинформации относительно ситуации на юге Украины.

"Информация о том, что якобы происходит эвакуация госслужащих из города Херсона перед "наступлением рф" не соответствует действительности. Это российские фейки, цель которых – усилить панику. У РФ нет ресурсов для наступления на Херсон", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 3 марта РФ ударила ракетой "Искандер-М" по Покровску Донецкой области. Вследствие атаки повреждены дома и учебные заведения, пострадали две женщины.

– Около полуночи оккупанты ударили четырьмя ракетами по школе и лицею в соседнем Мирнограде. Пострадали трое жителей.

– Ночью и утром армия РФ массировано атаковала Сумщину минометами, авиабомбами и РСЗО. В области было зафиксировано около 35 взрывов.

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