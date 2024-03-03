Оккупанты обстреляли Мирноград: есть пострадавшие и разрушения учебных заведений

Российские войска в ночь на 3 марта обстреляли город Мирноград в Покровском районе Донецкой области. В результате ударов неустановленных ракет разрушены школа и лицей, повреждены многоэтажки.

Ранения получили трое гражданских. Об этом утром на следующий день сообщили в Мирноградской городской военной администрации.

Известно, что вражеский обстрел произошел за минуту до полуночи – в 23:59 в субботу, 2 марта. Оккупанты попали четырьмя ракетами в два учебных заведения.

"Тип ракет устанавливается. Две ракеты попали в школу и две – в лицей. Есть разрушения", – сообщил изданию "Суспільне.Донбасс" и.о. о. начальника МВА Юрий Третьяк.

По его словам, ранения от выбитого взрывом стекла получили трое жителей домов, расположенных рядом с местом прилета. Двум пострадавшим оказали медицинскую помощь, они вернулись домой, а одну женщину госпитализировали. Жизни всех троих ничего не угрожает.

Кроме разрушений образовательных учреждений, в городе повреждено много многоквартирных домов, в которых выбиты окна.

Вода, газ, электричество в Мирнограде, заверил чиновник. Последствия разрушений еще не устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 3 марта войска РФ обстреляли Покровск на Донетчине. Обошлось без жертв. В городе повреждены многоэтажки, два учебных заведения, частные домохозяйства и авто.

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