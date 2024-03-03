В части областей Украины объявляли воздушную тревогу: была угроза баллистики

Утром в воскресенье, 3 марта, в восточных и южных областях Украины объявили воздушную тревогу из-за вероятности российских ракетных ударов. Существовала угроза применения врагом именно баллистического вооружения.

Об этом в 06:24 сообщили в Воздушных силах ВСУ. Там призвали жителей регионов не игнорировать предупреждениями об опасности.

Угроза была для Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей (Луганщина и Крым остаются "красными" всегда).

Вслед за уведомлением о воздушной тревоге на Донетчине сообщили о звуках взрывов в пределах Покровского района.

Уже в 06:50 военные объявили об отбое угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВС ВСУ напомнили, что баллистические ракеты тяжело сбивать и они особенно опасны. Это одна из самых сложных целей для противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты летят по баллистической траектории, то есть находятся в неуправляемом движении.

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