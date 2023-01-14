Что такое баллистические ракеты, почему их тяжело сбивать и почему особенно опасны: разъяснение

Баллистические ракеты являются одной из самых сложных целей для противовоздушной и противоракетной обороны. Они летят по баллистической траектории, то есть находятся в неуправляемом движении.

Видео дня

Возможно, именно баллистическими ракетами российские войска совершили удары по Киеву и Киевской области утром 14 января. Об этом заявили в Воздушных силах ВС Украины. OBOZREVATEL решил напомнить, в чем особенность и опасность этого типа оружия.

Почему баллистические ракеты сложно сбивать

ПВО нацелено на аэродинамические объекты (они летят почти горизонтально). Баллистические снаряды только на последнем этапе входят в атмосферу практически вертикально и на очень большой скорости, если сравнить с крылатыми ракетами или самолетами. То есть баллистика пытается избежать зоны видимости ПВО.

Времени, чтобы выявить и сбить такую цель, очень мало. Кроме того, баллистическая ракета довольно крупная и прочная и даже в случае ее поражения противоракетой может причинить значительный вред обломками.

Также опасность применения баллистических ракет состоит в том, что они могут преодолевать достаточно большие расстояния.

Для борьбы с этими воздушными целями созданы специализированные комплексы именно противоракетной обороны – ПРО.

Виды баллистических ракет

Согласно американской классификации выделяют межконтинентальные ракеты, ракеты средней и малой дальности. Российская классификация разделяет пять видов баллистических ракет: стратегический, оперативно-стратегический, рабочий, оперативно-тактический, тактический.

На вооружении ВС РФ есть несколько типов баллистических ракет. "Искандер" – оперативно-тактический РК, который может запускать как крылатые, так и баллистические ракеты со стелс-технологиями и ложными мишенями. Вес такого баллистического снаряда 3,8 тонн, боевая часть – 480 кг. Высота траектории составляет 50 км максимум, как и минимальная дальность ее полета. Это оружие уже применялось агрессором в войне против Украины.

"Сармат" – это стратегический РК. Его ракеты, как заявляют в России, могут преодолеть 16 тыс. км с полезной нагрузкой до 5 тонн. Они высотой с 10-этажный дом.

"Тополь-М" – стационарный РК, который может нести около десяти межконтинентальных баллистических ракет типа 15Ж65 и запускать ложные цели, чтобы обойти ПРО.

"PC-24 Ярс" – ракетный комплекс шахтного базирования, который может запускать межконтинентальные снаряды с раздельной головной частью с блоками индивидуальной наводки. Конкретные тактико-технические характеристики в РФ не раскрывают.

"Булава-30" – межконтинентальная трехступенчатая твердотопливная ракета морского базирования, размещается в основном на подлодках. Радиус действия – 8 тыс. км.

Кроме того, Россия якобы вела переговоры с Ираном, чтобы получить ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Это баллистические ракеты малого радиуса действия "земля-земля".

Fateh-110 работает на дальности до 300 км, Zolfaghar – до 700. Обе с боевой частью более полтонны и скоростью в полете более 4 тыс. км/час. Официальные лица или разведки западных страны пока не подтверждали, что оккупанты получили это оружие.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 14 января в Киеве прогремела серия мощных взрывов. После этого включились сирены воздушной тревоги. В Офисе президента сообщили, что целью ударов была критическая инфраструктура, в частности, в Днепровском районе.

– Тогда же враг атаковал и Киевскую область. В селе Копылов Бучанского района был прилет, разрушения есть на объекте критической инфраструктуры. Повреждения получили 18 домов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!