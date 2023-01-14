Ракеты летели по баллистической траектории: в Воздушных силах рассказали, с какого направления РФ атаковала Киев

Российские войска утром 14 января выпустили ракеты в направлении Киева с севера. Летели они, судя по всему, по баллистической траектории.

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Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат, выступая в эфире "24 канала" в день атаки. Таким образом он не исключил, что ракеты были баллистическими.

"Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали", – объяснил представитель Воздушных сил.

Напомним, что утром 14 января киевляне услышали серию мощных взрывов. Уже после них зазвучала сирена. В Офисе президента сообщили, что целью ударов была критическая инфраструктура, в частности, в Днепровском районе.

На нежилое здание в Голосеевском районе упали обломки ракеты, там разгорелся пожар. Предварительно, пострадавших нет.

Утром этого же дня враг атаковал и Киевскую область. В селе Копылов Бучанского района был "прилет" в жилую застройку (без жертв). Также поврежден объект критической инфраструктуры, там было возгорание. Повреждения в целом получили 18 домов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ввоенный эксперт Александр Коваленко ранее предположил: украинская система ПВО могла не сработать, потому что оккупанты, вероятно, запустили баллистические ракеты. Он не исключает, что удар был из территории Беларуси. В ВСУ конкретную точку пуска пока не называли.

– Беларусские мониторинговые группы по состоянию на 11:30 не получали сообщений о запусках ракет с территории РБ. Взлеты самолетов с беларусских аэродромов не фиксировались. О работе наземных установок данных нет.

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