Почему взрывы в Киеве прогремели до оповещения о тревоге и чем РФ могла атаковать столицу: разъяснение

Утром 14 января Россия снова атаковала Киев. Однако мощные взрывы в украинской столице прогремели до того, как была объявлена воздушная тревога.

Видео дня

Система противовоздушной обороны не успела сработать вероятнее всего из-за того, что российские оккупанты запускали ракеты с территории Беларуси - и высока вероятность того, что запускались баллистические ракеты. Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко.

"То, что в Киеве раздались взрывы раньше чем зазвучал сигнал воздушной тревоги может говорить только о том, что система оповещения не успела сработать вовремя. Такое возможно только при условии малого расстояния подлёта ракеты, то есть, ракеты летели с РБ", – приходит к выводу он.

Однако одного лишь факта запуска из Беларуси, по мнению Коваленко, недостаточно для того, чтобы "опередить" систему оповещений о воздушной тревоге. Необходимо также, чтобы ракеты обладали высокой скоростью, чтобы максимально преодолеть расстояние от Беларуси до Киевской области и Киева. И вполне возможно, что удар был нанесен баллистическими ракетами - не исключено, что иранского производства.

"Возможно, это были 9М723 ОТРК "Искандер", но в самом начале полномасштабной войны их часто запускали с РБ и тревога на них реагировала. Таким образом, можно предположить, что была применена баллистическая ракета либо с улучшенными характеристиками, либо гиперзвуковой Х-47М2 "Кинжал". Но в случае с "Кинжалом" в ВП РБ должен был быть МиГ-31К. А он не взлетал. Возникает вопрос - а не иранские ли?" – пишет Коваленко.

Он также предостерег украинцев о том, что Россия может готовить массированный ракетный удар в ближайшее время.

"Напомню, что по состоянию на сегодня у российских оккупантов накоплен достаточный боекомплект ракетного вооружения разного типа для нанесения массированного удара. Поэтому не исключено, что сегодня утром это был только "разогрев" перед массированным налётом. Берегите себя!" - призвал Коваленко.

Напомним, ранним утром РФ нанесла ракетный удар по Киевской области. В частности, во время утренней атаки был "прилет" в жилую застройку села Копылов Бучанского района. В Киевской ОВА говорят о повреждениях 18 жилых домов в регионе, а также о прилете по объекту критической инфраструктуры, после которого на нем вспыхнул пожар.

Спустя несколько часов взрывы прозвучали уже в Киеве. Известно о прилетах в Днепровском и Голосеевском районах столицы. Предварительно люди не пострадали.

Во время, когда город уже содрогался от взрывов, воздушная тревога еще не была объявлена.