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В Киевской области во время утренней атаки был "прилет" в жилую застройку: на месте работают экстренные службы

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
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В Киевской области во время утренней атаки был 'прилет' в жилую застройку: на месте работают экстренные службы

Российские оккупационные войска утром снова атаковали Киевщину. Зафиксировано попадание в жилую застройку в селе Копылов Бучанского района.

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Предварительно пострадавших в результате прилета не было. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Киевская область, село Копылов. Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна. Предварительно информации о пострадавших нет!" – сообщил он.

В настоящее время на месте прилета работают экстренные службы.

В Киевской области во время утренней атаки был ''прилет'' в жилую застройку: на месте работают экстренные службы

Село Копылов входит в Макаровскую поселковую громаду Бучанского района Киевской области. Там проживает около 1300 человек.

В Киевской области во время утренней атаки был ''прилет'' в жилую застройку: на месте работают экстренные службы

Напомним, утром 14 января мощные взрывы прогремели также в Киеве: Россия атаковала столицу Украины ракетами. В частности, обломки вражеской ракеты упали на нежилую территорию Голосеевского района, а в Днепровском районе поражен объект инфраструктуры.

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