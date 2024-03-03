Россияне устроили массированный обстрел Сумщины: повреждены десятки домов. Фото

Российская террористическая армия устроила массированный обстрел Сумской области. Враг атаковал населенные пункты минометами, авиабомбами и реактивными системами залпового огня.

Вследствие военных преступлений россиян в регионе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации.

Ночью и утром 3 марта путинские террористы совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего было зафиксировано около 35 взрывов.

Под вражеским огнем были Юнаковская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская и Середино-Будская громады. Враг атаковал мирных жителей различным вооружинем.

В Эсманской громаде оккупанты ударили с помощью FPV-дрона. В Великописаревской громаде прогремело 10 взрывов из-за минометного обстрела.

В Дружбовской громаде зафиксированы три удара управляемыми авиабомбами. Также под авиационным обстрелом была Юнаковская громада.

Кроме того, россияне обстреливали из реактивных систем залпового огня и минометов Середино-Будскую громаду, а в Шалыгинской и Юнаковской громадах террористы атаковали минометами и дронами.

В полиции Сумской области сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области более 80 раз. В результате обстрелов поврежден двухэтажный жилой дом, 23 частных домовладения, три квартиры, два автомобиля, помещение заводского цеха, здание больницы и газопровод.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Ранее сообщалось, что ночью 3 марта российская террористическая армия нанесла по Днепру ракетный удар. На месте прилета возникло возгорание. Враг нанес удар по Днепру после полуночи.

Напомним, в течение февраля показатель уничтожения российских ракет силами противовоздушной обороны был ниже обычного. Это связано в первую очередь с тем, что оккупанты применяли большое количество баллистических ракет.