Коваленко: ракетные удары по Украине и налеты "шахедов" – что за месяц изменилось в терроре российских оккупантов

Ожидалось, что в феврале 2024 г. российские оккупационные войска могут нанести по территории Украины несколько ракетных ударов с периодичностью в неделю-полторы, один из которых мог быть массированным – на 24 февраля. Но последний месяц зимы прошел с минимальным задействованием ракетной компоненты, правда, со стабильными атаками дронов-камикадзе – именно они стали основным орудием террора тыловой Украины.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Дроны-камикадзе Shahed-131/136

В феврале российские оккупанты применили по Украине 356 "шахедов". Самый многочисленный пуск был осуществлен в ночь на 11 февраля – 45 дронов-камикадзе.

Стоит отметить, что в этом месяце россияне не установили рекорда по налетам, как это было в декабре – 625, и даже не приблизились к сентябрьскому показателю (504) или же майскому (406). Однако при этом сохранили средний уровень налетов в пределах 300-400 в месяц, что говорит о более стабильном производстве, возможно даже с процессом накопления.

Не безынтересной стала информация, опубликованная 6 февраля группой хакеров Prana Network, которые взломали почтовые сервера иранской компании IRGC Sahara Thunder, где хранился массив данных о производстве дронов-камикадзе Shahed-136 для России. Благодаря этому взлому стало известно, что РФ законтрактовала у Ирана производство, передачу технологий и оборудования на шесть тысяч дронов-камикадзе Shahed-131/136. Срок производства – 2,5 года.

Не сложно рассчитать, что это более 200 дронов в месяц. Но очевидно, что в настоящее время производство составляет в два раза больший объем, и выполнение контрактов будет завершено досрочно. Однако учитывая отсутствие на территории самой РФ достаточных объемов производства дронов-камикадзе Shahed-136, не исключено, что контракт будет продлен.

Ракетные удары

В течение февраля было зафиксировано две комбинированные ракетные атаки по Украине ограниченным боекомплектом. Осуществлены они были 7 и 15 февраля. То есть четко с недельной паузой, соответствующей подготовке боекомплекта, носителей, уточнению целей и прочим организационным процессам.

В ночь и на утро 7 февраля Россия применила 64 средства поражения по территории Украины, а именно:

- 20 дронов-камикадзе Shahed-131/136, из которых было сбито 15;

- 29 крылатых ракет Х-101/555/55 (из десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС) – сбито 26;

- три КРМБ "Калибр" – сбиты все.

Так же запускались ракеты, которые не удалось сбить из-за отсутствия необходимого ПВО для их перехвата:

Х-22/32 – 4/0;

9М723 ОТРК "Искандер" – 3/0;

С-300 – 5/0.

15 февраля было задействовано:

- 12 крылатых ракет Х-101/555/55, из которых было сбито восемь;

- шесть баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" или KN-23 – сбита одна ракета;

- две крылатые ракеты "Калибр" – все сбиты;

- четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 – сбито две;

- две зенитные управляемые ракеты 5В55 ЗРК С-300.

Стоит отметить, что показатель уничтожения был ниже обычного, поскольку россияне применяли ракеты со сложной траекторией перехвата (баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер-М", KN-23, 5В55 ЗРК С-300, Х-22/32) не по тем областям, где есть средства их перехвата (ЗРК Patriot и SAMP/T), а где они отсутствуют.

И именно по этим, не защищенным от баллистических ракет областям одиночные пуски ракет номенклатуры 9М723 ОТРК "Искандер-М", KN-23, 5В55 ЗРК С-300, Х-22/32 осуществлялись на протяжении всего месяца с периодичностью в два-три дня. Также практически ежедневно враг делал одиночные либо парные пуски ракет Х-31П и Х-59.

Что касается обстрелов ограниченным боекомплектом, то вполне логичным было ожидать с 23 на 24 февраля очередной ракетный удар, но его не произошло и в эту дату, и до конца месяца.

С чем это связано? Вероятнее всего с тем, что 23 февраля был сбит российский самолет ДРЛО А-50, который в том числе и обеспечивает поддержку тактической и стратегической авиации при нанесении ударов по территории Украины.

Потеря такого самолета ограничивает российскую авиацию, скажем так, в обзоре и объеме разведданных. А потому более чем вероятно, что уничтожение А-50 сорвало планы россиян по нанесению ударов по Украине с 23 на 24 февраля и в последующие дни.

Но это, конечно же, не означает, что они откажутся от этой практики. Основной задачей для оккупантов сейчас является расписание безопасных маршрутов и возвращение бортов в режим дежурства в небе для круглосуточного обзора воздушной обстановки. Правда, с учетом ограниченного количества бортов такой режим повышает нагрузку и износ ресурса.

Выводы

Февраль 2024 г. мог стать достаточно активным месяцем по количеству ракетных ударов по Украине, но "стандартным", среднестатистическим он стал только по налетам дронов-камикадзе Shahed-131/136. Это стало возможным благодаря уничтожению самолета ДРЛО А-50, без которого получение своевременной и максимально полной разведывательной информации у российской авиации уменьшилось.

Однако это не означает, что россияне не адаптируются к складывающимся обстоятельствам и не продолжат акты ракетного террора в дальнейшем. Тем более что пока не наносятся массированные либо ограниченным БК ракетные удары, боекомплект накапливается.

Кроме того, РОВ стали все чаще направлять баллистические ракеты туда, где отсутствуют средства их перехвата, чтобы гарантированно наносить удары, а не полагаться на случай – собьют-не собьют.

Также стоит отметить, что несмотря на поставки баллистических ракет из Северной Кореи, применение этой компоненты не стало массовым и не исчислялось десятками. Это говорит о том, что на данном этапе Россия получает баллистику от КНДР в ограниченном количестве.