Россия запустила по Украине ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС и 'Калибры': объявлена масштабная тревога

Утром в четверг, 15 февраля, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и совершили пуски крылатых ракет типа Х-101/555/55.

Об этом предупредили Воздушных силы Вооруженных сил Украины в Telegram. Украинцев призвали быть в укрытиях. По состоянию на 04:45 тревога была объявлена в большинстве областей.

В 01:50 военные сообщили, что было зафиксирован взлет нескольких Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область России). По данным мониторинговых каналов, речь идет про 7 бомбардировщиков. В 04:20 самолеты вышли на пусковые рубежи в районе Каспия.

"Ракетная опасность в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – сказано в сообщении.

"Предварительно в 04:20 осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 из района Каспия. Ожидаем вхождение крылатых ракет в воздушное пространство за час", – написал мониторинговый канал "Монитор".

Паралельно этому враг также запустил по Украине ракеты "Калибр". Они вошли в воздушное пространство временно оккупированной Запорожской области.

"Вероятно, будут залетать через Энергодар/Васильевку в течении следующих 10-20 минут. Угроза по ракетам – Запорожская, Днепропетровская области. Нужно позаботиться об укрытиях на следующий час-полтора", – сообщил Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 февраля оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харьковской области. В регионе раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что под вражеским огнем оказался Чугуев, там есть погибший.

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