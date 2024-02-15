Оккупанты ночью атаковали Полтавщину, есть прилет в склад: вспыхнул пожар

Ночью 15 февраля российская оккупационная армия атаковала ракетами Полтавскую область. В регионе зафиксировано попадание в складское помещение.

В результате атаки возник пожар на площади 100 кв. метров. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

По информации ОВА, враг атаковал склад в Миргородском районе. В результате ракетного удара произошло возгорание.

Площадь пожара на складе достигла 100 кв. метров. Пронин уточнил, что в результате атаки жертв и пострадавших нет.

"Ночью враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 кв. метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", – сообщил глава ОВА.

Напомним, утром 15 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за того, что российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они совершили пуски ракет типа Х-101/555/55, а параллельно враг атаковал и "Калибрами".

Ранее сообщалось, что российские войска утром 15 февраля атаковали ракетами Львовщину. Из-за попадания в нескольких домах во Львове взрывной волной выбило окна.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия во время ракетной атаки по Украине утром 15 февраля нанесла удар по Запорожью. Был поражен объект инфраструктуры, ранен один человек.

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