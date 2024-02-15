В Запорожье прилет по объекту инфраструктуры, четыре человека ранены. Фото

Россия во время ракетной атаки по Украине утром 15 февраля нанесла удар по Запорожью. Был поражен объект инфраструктуры, ранены четыре человека.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров. Информация о других пострадавших уточняется.

Также в городе получили повреждения многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли (там выбиты окна, разрушены кровли).

"На местах уже работают соответствующие службы", – заявил секретарь горсовета Анатолий Крутев.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, 27 января войска РФ атаковали Запорожье дронами-камикадзе. В городе был поражен один из объектов инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!