Оккупанты атаковали Запорожье, поврежден объект инфраструктуры. Фото

Вечером в субботу, 27 января, войска страны-агрессора РФ атаковали Украину дронами-камикадзе. Взрывы в частности прогремели в Запорожье, в городе есть разрушения.

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По вражеским "Шахедам" работали силы противовоздушной обороны, предварительно, есть сбитые БПЛА. Однако во время атаки был поражен один из объектов инфраструктуры, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Вражеские БПЛА атаковали областной центр. Работали подразделения Сил обороны", – написал он.

На месте атаки работают специалисты ГСЧС, отметили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 января российские войска атаковали Украину четырьмя ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

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