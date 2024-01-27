ПВО ночью сбила все вражеские БПЛА, по Донетчине ударили ракетой "Искандер М" – Воздушные силы
В ночь на 27 января российские войска атаковали Украину четырьмя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили все воздушные цели.
Также враг атаковал Донбасс ракетой "Искандер-М". Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.
По данным Воздушных сил, иранские дроны-камикадзе захватчики запускали с юго-восточного направления: из района Приморско-Ахтарска Краснодарского края (РФ).
Все четыре вражеских дрона силы ПВО сбили над Кировоградщиной.
Кроме того, захватчики нанесли ракетный удар по Донетчине: по региону российские войска запустили ракету "Искандер-М". Район пуска – Ростовская область.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Напомним, накануне, 26 января, оккупанты ударили по Мирнограду в Донецкой области. В результате обстрела ранения получили шесть человек, среди них – двое детей. Ракета оккупантов разрушила админздание, повреждено семь пятиэтажек и много частных домов, а также магазин, предприятие, школа и 29 автомобилей.
Также российские войска в тот же день обстреляли Херсон из ЗРК С-300, пострадала, еще одну женщину захватчики ранили во время обстрела области.
Тем временем в Харькове до 11 человек возросло количество жертв удара РФ 23 января. В больнице умерла раненая во время атаки женщина.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!