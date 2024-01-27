ПВО ночью сбила все вражеские БПЛА, по Донетчине ударили ракетой 'Искандер М' – Воздушные силы

В ночь на 27 января российские войска атаковали Украину четырьмя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

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Также враг атаковал Донбасс ракетой "Искандер-М". Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.

По данным Воздушных сил, иранские дроны-камикадзе захватчики запускали с юго-восточного направления: из района Приморско-Ахтарска Краснодарского края (РФ).

Все четыре вражеских дрона силы ПВО сбили над Кировоградщиной.

Кроме того, захватчики нанесли ракетный удар по Донетчине: по региону российские войска запустили ракету "Искандер-М". Район пуска – Ростовская область.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, накануне, 26 января, оккупанты ударили по Мирнограду в Донецкой области. В результате обстрела ранения получили шесть человек, среди них – двое детей. Ракета оккупантов разрушила админздание, повреждено семь пятиэтажек и много частных домов, а также магазин, предприятие, школа и 29 автомобилей.

Также российские войска в тот же день обстреляли Херсон из ЗРК С-300, пострадала, еще одну женщину захватчики ранили во время обстрела области.

Тем временем в Харькове до 11 человек возросло количество жертв удара РФ 23 января. В больнице умерла раненая во время атаки женщина.