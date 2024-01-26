Оккупанты обстреляли Херсон из ЗРК С-300, есть пострадавшая: появились фото последствий атаки
В ночь на 26 января российские войска снова атаковали Херсон из ЗРС С-300. По городу захватчики нанесли два ракетных удара.
Есть пострадавшая и разрушения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, в результате обстрела разрушениям подверглись детский сад, многоэтажка и здание торгового центра.
Также захватчики ранили находившуюся в собственной квартире женщину.
"В собственном доме ранение ноги и взрывную травму получила 54-летняя херсонка. Ей оказали медицинскую помощь на месте", – отметил Прокудин.
В Херсонской областной прокуратуре отметили, что удары были нанесены около 01:50 ночи.
"Прокуроры во взаимодействии со следователями задокументировали очередное военное преступление, совершенное представителями вооруженных сил РФ... При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Напомним, в утренней оперативной сводке в Генштабе заявили, что накануне на фронте произошло 82 боевых столкновения. Подавляющее большинство из них – 25 атак – совершено захватчиками на Марьинском направлении.
Также сообщалось, что поздно вечером 24 января россияне ударили по Одессе "Шахедами". Захватчики попали в многоэтажку. Кроме того, обломки повредили дома, был прилет в склад в облцентре.
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