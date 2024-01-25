Обломки повредили дома, есть прилет в склад: новые подробности атаки дронов на Одессу. Видео

Ночью 25 января российские террористы атаковали ударными дронам-камикадзе складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Также в городе зафиксированы разрушения жилой инфраструктуры из-за падения обломков.

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Путинские террористы атаковали Одессу в две волны. Вследствие вражеской атаки шестеро мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

В Одесской области силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов, еще один – в Николаевской. В очередной раз оккупанты применяли уже испытанные тактические уловки – БПЛА заходили из акватории моря на низких высотах. Также противник прибегал к сложным маневрированиям.

По инерционной траектории сбитые дроны долетали до жилых кварталов. Часть обломков попали в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы. Один человек получил ожоги и был госпитализирован.

Также обломки дрона пробили крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе Одессе. В этом же жилом квартале упал еще один БПЛА, рядом с поврежденным во время предыдущей атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько транспортных средств повреждены.

В Приморском районе Одессе пострадали четыре человека, им оказана медицинская помощь на месте. Еще одного пострадавшего спасатели деблокировали из-под завалов.

В Силах обороны юга Украины сообщили, что попаданий не удалось избежать. Враг атаковал дроном склад мебельного комбината. На месте происшествия вспыхнул мощный пожар из-за большого количества легковоспламеняющихся веществ. Ранения получил мужчина, который рядом проезжал на велосипеде.

Позже военные уточнили, что в Приморском районе Одессы вследствие ночной дроновой атаки был поврежден еще один многоквартирный дом. Обломки сбитого БПЛА попали в балкон второго этажа.

Жителей дома пришлось эвакуировать из-за угрозы взрыва. Взрывотехники обследовали обломки и, не обнаружив угрозы, вывезли их. Жители многоэтажки вернулись в свои дома.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области сообщили, что правоохранители продолжают работать на месте обстрелов. В ведомстве отметили, что информация о количестве пострадавших уточняется.

Стражи порядка фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства военного преступления России. Также полицейские опрашивают граждан, оказывают психологическую помощь и обеспечивают правопорядок.

Напомним, российские оккупационные войска во время ночной атаки "Шахедами" нанесли удар по предприятию на территории Днепропетровской области. Объект получил разрушения, там вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России проводят пробные атаки с применением ракет и ударных дронов, пытаясь найти слабые места в системе противовоздушной обороны Украины.