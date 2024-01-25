Оккупанты ночью атаковали Днепропетровщину: есть прилет в предприятие, возник пожар
Российские оккупационные войска во время ночной атаки "Шахедами" нанесли удар по предприятию на территории Днепропетровской области. Объект получил разрушения, там вспыхнул пожар.
К счастью, обстрел обошелся без пострадавших и жертв. О его последствиях сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, ночь в четверг была неспокойной для двух районов области – Криворожского и Никопольского.
На Криворожье оккупанты направили ударные дроны, что привело к попаданию по предприятию. Там загорелось здание и есть разрушения. Спасатели уже ликвидировали пожар.
Кроме этого, по словам главы ОВА, российские войска ночью обстреляли из артиллерии Мировскую громаду Никопольщины и сам Никополь.
"Везде – без погибших и пострадавших", – добавил он.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 января защитники неба сбили 11 из 14 "Шахедов" на территории Одесщины и Николавевщины. В Одессе был прилет по многоэтажке, пострадали жильцы.
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