Оккупанты ночью запустили по Украине 14 'Шахедов': силы ПВО сбили 11 дронов

Защитники неба Украины в ночь на 25 января отбили российскую воздушную атаку, уничтожив 11 ударных беспилотников типа Shahed. В общем оккупанты запустили 14 дронов-камикадзе с южного направления.

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Известно о попадании в многоэтажку в Одессе. О результатах отражения воздушного нападения рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что атака началась накануне вечером, вражеские БПЛА двигались с группами из района российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временном оккупированном Крыму.

Воздушные силы и Силы обороны привлекли к отражению этого нападения зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Противовоздушная оборона работала в пределах Одесской и Николаевской областей, где сбила 11 дронов-камикадзе.

Военные добавили, что параллельно запуску "Шахедов" агрессор ударил по Украине и пятью зенитными управляемыми ракетами С-300. Из них четыре были направлены из Белгородской области РФ в сторону Харькова, еще одна летала из оккупированной части Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, во время предыдущей атаки защитники неба Украины сбили один из шести "Шахедов", которыми атаковала Россия. Один из БПЛА упал на территории Лубенского района Полтавщины, обошлось без жертв.

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