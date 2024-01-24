По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в среду, 24 января, войска страны-агрессора РФ устроили очередную атаку на Украину дронами-камикдзе. БПЛА типа Shahed россияне запустили с южного направления, по областям начала распространяться тревога.

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Сначала она была объявлена в Одесской и Николаевской областях. Об угрозе предупредили в воздушных силах ВСУ. Несколько вражеских дронов двигались в направлении Одессы.

"БПЛА в Татарбунарском районе (курс северный) и Беляевском районе (курс западный). Очередная группа с Черного моря в направлении Одессы", – писали военные.

В Одессе раздавались взрывы, людей призывали находиться в укрытиях.

Позже угроза БПЛА была объявлена для Днепропетровской и Запорожской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины сбили один из шести дронов-камикадзе типа Shahed, которыми Россия пыталась атаковать наши регионы. Атака началась вечером 23 января и продолжалась около четырех часов.

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