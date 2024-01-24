Россия ночью атаковала Украину шестью 'Шахедами': силы ПВО сбили один дрон

Силы противовоздушной обороны Украины сбили один из шести дронов-камикадзе типа Shahed, которыми Россия пыталась атаковать наши регионы. Атака началась вечером 23 января и продолжалась около четырех часов.

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Вражеские БПЛА двигались через южные области к центру и северу страны. Первые данные об отражении воздушного нападения предоставил Генеральный штаб ВСУ.

"В минувшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив шесть ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен один вражеский дрон", – говорится в сообщении.

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