РФ запустила 'Шахеды': отработала ПВО, есть падение БПЛА

Вечером во вторник, 23 января, российские оккупационные войска устроили очередную атаку на Украину, запустив ударные дроны-камикадзе типа Shahed. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

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В воздушных силах ВСУ информировали об угрозе "Шахедов" для Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областей. Позже вражеские дроны долетели до Киевщины и Житомирщины.

В 23:29 был объявлен отбой тревог из-за ударных БПЛА.

Силы ПВО отработали по "Шахедам" в Полтавской области, о чем сообщили в Полтавской ОВА. Один из вражеских дронов упал на территории Лубенского района.

"По предварительной информации без жертв. На месте работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины вечером 21 и ночью 22 января отработали по вражеским дронам-камикадзе типа Shahed, атаку которыми совершили войска РФ. Она была направлена преимущественно на юг, там ПВО сбило все восемь целей.

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