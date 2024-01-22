Оккупанты ночью запустили по Украине 'Шахеды': силы ПВО сбили все восемь дронов

Защитники неба Украины вечером 21 и ночью 22 января отработали по вражеским дронам-камикадзе типа Shahed, атаку которыми совершили войска РФ. Она была направлена преимущественно на юг, там ПВО сбила все восемь целей.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что враг запустил восемь ударных БПЛА Shahed-136/131 из района российского Приморско-Ахтарска.

"Все восемь "Шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

В частности, противовоздушная оборона работала над уничтожением вражеских целей в пределах Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

По данным Сил обороны юга, атака продолжалась в течение почти трех часов. В своих зоне ответственности защитники сбили по два дрона на Херсонщине и Николаевщине и один – на Кировоградщине. Попаданий, разрушений и пострадавших среди мирного населения нет.

Остальные три БПЛА сбили над Днепропетровщиной, в частности в Днепровском районе. По словам главы ОВА Сергея Лысака, обломки "Шахеда" упали на территорию предприятия – возник пожар, который спасатели погасили, получило повреждение здание, но никто не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 января Россия тоже атаковала Украину "Шахедами". Тогда силы ПВО сбили четыре из семи вражеских ударных дронов, но и остальные БПЛА не достигли своих целей.

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